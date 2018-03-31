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عملية عسكرية جديدة للجيش اليمني في صعدة.. وتحرر مواقع بـ«الظاهر»

عملية عسكرية جديدة للجيش اليمني في صعدة.. وتحرر مواقع بـ«الظاهر»
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تواصل – واس:

حقق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في محافظة صعدة معقل المليشيا الحوثية الانقلابية الموالية ‏لإيران .

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن قوات الجيش مسنودة بطيران الأباتشي التابع لقوات التحالف ‏العربي ‏نفذت عملية عسكرية نوعية وخاطفة في المديرية الواقعة على الجنوب الغربي لمحافظة ‏صعدة ‏وتمكنت خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة .

وذكر المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجيش تمكن من تحرير مواقع ‏‏” حيد الأصم وتبة أبو عقال ومعسكر الكمب ” مركز ‏تجمع المليشيات ، فيما يخوض معارك ‏ضاربة على بعد كيلومتر من سوق الملاحيظ مركز ‏مديرية الظاهر .

وأضاف أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواجه انهيارًا واسعًا وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها ‏خلال ‏العملية العسكرية وسط تقدم متواصل لقوات الجيش .
وكانت قوات الجيش اليمني أحرزت تقدمًا ميدانيًا في جبهة علب شمال صعدة وتمكنت من ‏السيطرة على مرتفعات استراتيجية في مديرية باقم إثر معارك مع ‏مليشيات الحوثي .

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