الحكومة اليمنية تدعو للتحقيق في إحراق مخازن برنامج الغذاء ‏العالمي بالحديدة

تواصل – واس:

دعت الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي ‏بمدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بغربي اليمن.

وطالب وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة ‏الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي والمدير ‏القطري للبرنامج استفين اندرسون، بإجراء تحقيق عادل ومحايد وعاجل وتحديد الجهات ‏المسؤولة عن الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تثبت تورطها فيما ‏حدث.

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن الحريق تسبب في ‏أضرار كبيرة وإتلاف للمواد الإغاثية والإنسانية في مخازن البرنامج في المحافظة ، مضيفًا أن ‏ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة ويمثل ‏خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية.

ودعا المسوؤل اليمني، منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي إلى إدانة هذه الأعمال ‏ووضع الرأي العام المحلي والدولي في تفاصيل الحادثة بأسرع وقت.