توقعات بأمطار على عدة مناطق نهاية الأسبوع الحالي

تواصل – الرياض:

توقع نظام الإنذار المبكر، أن تتأثر المملكة بحالة جوية ماطرة وذلك مع نهاية الأسبوع الحالي، حيث يتوقع أن تتأثر مناطق متفرقة من غرب ووسط وربما شرق المملكة بهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله وتشكل السيول.

كما يتوقع أن تكون الحالة الجوية القادمة أكثر قوة من الحالة الجوية التي تؤثر حالياً وخلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستصحب بعواصف رعدية وأمطار ورياح نشطة مثيرة لبعض الأتربة.

ووفقاً لموقع “طقس العرب” فإن سبب الحالة القادمة بعد مشيئة الله هي نتيجة التوقعات باندفاع حوض علوي بارد من الشمال نحو الجزيرة العربية، بالتزامن مع توقع تواجد كتلة دافئة نواحي الجنوب إضافة إلى اندفاع تيارات هوائية محملة بكميات جيدة من الرطوبة النسبية في طبقات الجو المتوسطة والمنخفضة من حوض البحر الأحمر باتجاه أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى ولاحقاً تمتد نحو الشرقية.

ونتيجة لتك الظروف الجوية وتوزيع الكتل الهوائية، يستجيب منخفض البحر الأحمر ويندفع نحو تلك المناطق، مما يعني تكاثر السحب الركامية الرعدية وهطول زخات الأمطار والتي قد تترافق بهطول البرديات.

يشار إلى ارتفاع فرص الأمطار على المملكة واتساع رقعتها أيضاً في الفترة الواقعة بين الخامس من أبريل وصولاً إلى منتصف الشهر.