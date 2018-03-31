تعرَّف على أخف نوع لحوم وأكثرها أماناً على الصحة.. يعالج «الكولسترول»

تواصل – فريق التحرير:

يعتبر لحوم “الأرانب” أخف أنواع اللحوم والأكثر أماناً علي الصحة؛ إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور والزنك، وبعض الفيتامينات كفيتامين “b”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”: إن “لحوم الأرانب من أسرع أنواع اللحوم في الهضم، ولذا فهي طعام جيد للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في عسر الهضم، وأيضاً يعد غذاء جيداً للسيدات أثناء فترة الحمل”.

وأضاف “حلمي”: لأن لحوم الأرانب تحتوي علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية، فهي تعد غذاء جيداً للأشخاص متبعي الحيل والأنظمة الغذائية بهدف التخلص من الوزن الزائد نتيجة لانخفاض نسبة الدهون به.

وأشار إلى أن لحم “الأرانب” يعد جيداً للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكولسترول حيث يعمل على تنظيم نسبتهما، ويحد من ارتفاعهما نتيجة لاحتواء تلك اللحوم على نسبة قليلة من الدهون.