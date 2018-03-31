تعرَّف على أخف نوع لحوم وأكثرها أماناً على الصحة.. يعالج «الكولسترول»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

تعرَّف على أخف نوع لحوم وأكثرها أماناً على الصحة.. يعالج «الكولسترول»

تعرَّف على أخف نوع لحوم وأكثرها أماناً على الصحة.. يعالج «الكولسترول»
0

تواصل – فريق التحرير:

يعتبر لحوم “الأرانب” أخف أنواع اللحوم والأكثر أماناً علي الصحة؛ إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور والزنك، وبعض الفيتامينات كفيتامين “b”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”: إن “لحوم الأرانب من أسرع أنواع اللحوم في الهضم، ولذا فهي طعام جيد للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في عسر الهضم، وأيضاً يعد غذاء جيداً للسيدات أثناء فترة الحمل”.

وأضاف “حلمي”: لأن لحوم الأرانب تحتوي علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية، فهي تعد غذاء جيداً للأشخاص متبعي الحيل والأنظمة الغذائية بهدف التخلص من الوزن الزائد نتيجة لانخفاض نسبة الدهون به.

وأشار إلى أن لحم “الأرانب” يعد جيداً للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكولسترول حيث يعمل على تنظيم نسبتهما، ويحد من ارتفاعهما نتيجة لاحتواء تلك اللحوم على نسبة قليلة من الدهون.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل «البيض» يرفع الكولسترول ويجب تجنبه؟

هل «البيض» يرفع الكولسترول ويجب تجنبه؟

9 أغذية احذر غسلها قبل استخدامها

9 أغذية احذر غسلها قبل استخدامها

«الروبيان».. غني بالبروتين والفيتامينات لكن احذر الكوليسترول

«الروبيان».. غني بالبروتين والفيتامينات لكن احذر الكوليسترول

الخضيري: احذروا اللحوم والدهون والبرجر المحترق.. تُسبب مرضاً خطيراً

الخضيري: احذروا اللحوم والدهون والبرجر المحترق.. تُسبب مرضاً خطيراً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

المزيد
«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»
تقارير وحوارات

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

المزيد
«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>