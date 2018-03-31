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سوريا.. نظام الأسد يسيطر على معظم الغوطة الشرقية

سوريا.. نظام الأسد يسيطر على معظم الغوطة الشرقية
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تواصل – وكالات:

أعلنت قيادة جيش النظام السوري، اليوم السبت، إثر انتهاء عمليات الإجلاء من جنوب الغوطة الشرقية، مواصلتها القتال لاستعادة مدينة دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة، والتي ما زال مصيرها معلقاً بانتظار نتائج مفاوضات مع روسيا.

وقالت قيادة الجيش في بيان بثه الإعلام الرسمي: “أنجزت تشكيلات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عمليتها العسكرية واستعادت السيطرة على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية”.

وأضافت أن “قوات الجيش والميليشيات التابعة لها تواصل أعمالها القتالية في محيط مدينة دوما لتخليصها من الإرهاب”.

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