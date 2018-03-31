«جوجل» توقف أبرز خدماتها الرقمية

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أعلنت شركة جوجل أنها ستقوم بإيقاف إحدى أبرز خدماتها الرقمية والتي يستخدمها الملايين في مختلف أنحاء العالم منذ عام 2009.

وقالت جوجل على مدونتها: إنها “سوف تقوم بإغلاق خدمة اختصار الروابط (goo.gl) في 13 أبريل القادم، والذي بدأ العمل في عام 2009”.

وستتوقف عن العمل جميع الروابط الأرشيفية في مارس من عام 2019، ولكن حتى ذلك الوقت ستواصل جميع الروابط العمل التي تم إنشاؤها حتى 13 أبريل.

وأوضحت الشركة أنه منذ إطلاق خدمة اختصار الروابط، ظهر العديد من الشركات التي تقدم نفس الخدمة، وأن الشركة فخورة بهذه الخدمة، ولكن وقتها قد فات.

ويستخدم ملايين المواقع حول العالم اختصار الروابط من شركة جوجل كبديل عن الروابط الطويلة والتي سيفقد المستخدمون الوصول إليها حتى التاريخ الذي حددته الشركة.

وعرضت الشركة كبديل عن خدمتها للمستخدمين والمطورين استخدام الخدمات المشابهة مثل “Bitly” و”Ow.ly”.