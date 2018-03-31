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مدرسة هندية تخدع مواطنين في المدينة

مدرسة هندية تخدع مواطنين في المدينة
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تواصل- فريق التحرير:

سحب عدد من أولياء الأمور السعوديين في المدينة المنورة أبناءهم من مدرسة هندية استقبلتهم مطلع العام تحت غطاء أنها مدرسة عالمية، وتبين لهم لاحقا أنها لا تدرس سوى المنهج الهندي، وأن أبناءهم الملتحقين بها غير مسجلين في نظام نور، وأن تسجيلهم بتلك المدرسة يعد مخالفة، ما دفع مكتب تعليم المدينة لتشكيل لجنة من التعليم الأهلي (بنات) للتحقيق في الموضوع.

وبحسب مصادر، فقد تفاجأ أولياء الأمور بعدم تسجيل أبنائهم في نظام نور، وعند مراجعة إدارة المدرسة قدمت حججا ووعودا بتسجيلهم لاحقا، إلا أن أولياء الأمور راجعوا إدارة التعليم وتأكدوا من أن المدرسة ليست عالمية وتقوم بتدريس المنهج الهندي فقط، وأن وجود الطلاب السعوديين بها وعددهم 10 مخالف للأنظمة، مما دفعهم إلى سحب ملفات أبنائهم واسترجاع الرسوم المدرسية وقدرها 9000 ريال للطالب، مع شكواهم من تضاؤل الفرصة في قبولهم هذا العام وإعادة تسجيلهم من العام المقبل في الصف الأول الابتدائي.

بدوره، قال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة عمر برناوي إن المدرسة هي روضة، وملحق بها صفوف أولية من الصف الأول إلى الثالث ابتدائي، وتدرس المنهج الهندي، لافتا إلى أن أولياء الأمور يعرفون طبيعة المنهج، لأن أبناءهم التحقوا بالروضة وانتقلوا برغبتهم للصفوف الأولية، كذلك كتب على لوحة المدرسة الرسمية الخارجية، أنها تدرس المنهج الهندي، وكذلك استمارات التسجيل التي تم توقيعها من قبل أولياء الأمور تتضمن ذلك، وأيضا الإعلانات التي تم توزيعها بأنها تدرس المنهج الهندي.

وأضاف: “تم رصد مخالفة على المدرسة لسماحها بتسجيل الطلاب السعوديين وسيتم التعامل معها وفق التعليمات الوزارية المنصوص عليها بلائحة المخالفات والجزاءات، وجار متابعة الروضة من لجنة مشكلة من قبل مكتب التعليم الأهلي”، بحسب “الوطن”.

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