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بالفيديو.. مشاجرة بالسيارات على طريق رئيسي بالرياض خلال الغبار

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تواصل – الرياض:

وثَّق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تهور سائق “هايلكس” يتعمد منع سائق سيارة أخرى من المرور، ومن ثم إيقافه بالقوة، وسط طريق عام تسير فيه السيارات الأخرى.

وظهر سائق الهايلكس وهو يترصد سائق السيارة الأخرى، ويلاحقه -وهو يتقدمه- من المسارات لمنعه من المرور، وسط سيارات أخرى تسير في الشارع ذاته، ببطيء بسبب موجة الغبار التي شهدتها الرياض أمس.

وانتهى المشهد – الذي صوره أحد السائقين من سيارته – بوقوف سائق الهايلكس باستخدام مكابح الفرامل كاملة، مُسبباً سائق السيارة الأخرى للتوقف والارتطام قليلاً بمؤخرة سيارته، وإيقاف حركة السير على الطريق.

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