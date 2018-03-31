وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلق على نجران.. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج
0

تواصل – الرياض:

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في عدد من التخصّصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة https://jobs.psau.edu.sa.

ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري الراغبين في شغل هذه الوظائف التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم الأربعاء 019/ 7 / 1439هـ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الخرج.. طوارئ مستشفى الملك خالد تستقبل 82 مراجعًا بسبب الغبار 

الخرج.. طوارئ مستشفى الملك خالد تستقبل 82 مراجعًا بسبب الغبار 

تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور في الرياض والخرج

تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور في الرياض والخرج

تحذير من الدفاع المدني لسكان مناطق الرياض وشقراء والخرج

تحذير من الدفاع المدني لسكان مناطق الرياض وشقراء والخرج

«الصحة» ترشح 437 متقدماً ومتقدمة لوظائفها الشاغرة

«الصحة» ترشح 437 متقدماً ومتقدمة لوظائفها الشاغرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

المزيد
«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»
تقارير وحوارات

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

المزيد
«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>