وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

تواصل – الرياض:

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في عدد من التخصّصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة https://jobs.psau.edu.sa.

ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري الراغبين في شغل هذه الوظائف التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم الأربعاء 019/ 7 / 1439هـ.