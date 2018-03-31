«محافظة محايل» تشيّع شهيدها «الرقيب الهلالي»

تواصل – محايل:

أدت جموع المصلين في جامع الملك فهد بمحايل بعد صلاة عصر اليوم (السبت) صلاة الميت على الشهيد الرقيب عبده بن مشعي علي الهلالي الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه تجاه دينه ووطنه والدفاع عنه بمنطقة جازان، وتقدم المصلين وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وعقب الصلاة نقل وكيل المحافظة تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مشيداً بما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، ويعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبَّر ذوو الشهيد الهلالي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.