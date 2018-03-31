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للأمهات.. حافظي على إطعام أطفالك «الزبادي» لهذا السبب

للأمهات.. حافظي على إطعام أطفالك «الزبادي» لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

دعت دراسة نيوزيلندية جديدة الأمهات إلى إطعام أطفالهن الزبادي بشكل منتظم خلال عامهم الأول لأنه يقيهم من مرض الإكزيما والحساسية قبل سن العام.

خلص الباحثون من جامعتي أوتاجو وأوكلاند في نيوزيلندا إلى هذه النتيجة بعد بحث شمل 390 أُمًا أعطين أطفالهن الرضع الزبادي قبل بلوغهم عامهم الأول؛ إذ وجدوا انخفاضاً كبيراً في حالات الحساسية والإكزيما بنسبة تصل إلى 70%.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور جوليان كرين: “وجدنا أن الاستهلاك المنتظم للزبادي أعطى حماية أقوى، فكلما كان تناول الزبادي أكثر انتظاماً كانت نسبة الوقاية من الحساسية والإكزيما مرتفعة بشكل أكبر”، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أما بالنسبة للملاحظات على الدراسة، بحسب المشرف عليها، أنها لم تحدد نوع الزبادي الأفضل للرضيع، كما لم يحدد الباحثون ما إذا كان الانتظام بتناول الزبادي بعد العام الأول سيحمل نفس التأثير في الوقاية من الحساسية والإكزيما.

يُذكر أنه في الوقت الحالي، يعتبر الزبادي الكامل الدسم والوحيد وغير المحلى هو النوع الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية والمجموعات الرئيسية الأخرى كغذاء أساسي للأطفال الرضع من سن ستة أشهر.

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