طيران التحالف يستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي في البيضاء باليمن

تواصل – فريق التحرير:

شنَّ طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات جوية مكثفة استهدفت تعزيزات ومواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وقال مصدر محلي بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن “دوي انفجارات سمع عقب غارات جوية شنها طيران التحالف العربي على تعزيزات للميليشيات الانقلابية وتجمعاتها على الخط بمديرية الملاجم ومنطقة فضحة بالمديرية ذاتها”.

وأضاف أن “الغارات الجوية أسفرت عن قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية وتدمير وإحراق أسلحة وعربات نقل وذخائر تابعة لميليشيا الحوثي”.

كما ارتفع عدد أطقم الميليشيات الانقلابية التي أحرقتها المقاومة الشعبية إلى 4 أطقم خلال الـ24 الساعة الماضية في منطقة الزوب بمديرية القريشية، وقتل وجرح مَن كانوا على متنها.