رمضان المقبل.. سطح المسجد النبوي للمعتكفين فقط

تواصل – واس:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة توصية اللجنة بشأن مشروع تهيئة سطح المسجد النبوي الشريف للمعتكفين، وتخصيص الدور الأرضي من المسجد النبوي للصلاة فقط، وذلك بدءاً من شهر رمضان القادم بعد اكتمال المرحلة الأولى للمشروع للاستفادة منه مع بداية الشهر الكريم بطاقة استيعابية تتسع لـ 10,000 معتكف.

وأكد سموه خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج بالمدينة المنورة على الجهات المعنية العمل على معالجة السلبيات الناتجة عن السلوكيات الخاطئة التي يتسبب بها بعض المعتكفين من زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان ومنها دخول الأمتعة الشخصية إلى الداخل ووضعها في أماكن غير مناسبة، والافتراش في المسجد والنوم فيه ومضايقة المصلين، وعدم الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الخاصة بالاعتكاف.

ووجه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل فريق عمل يتولى وضع آلية متكاملة تنظم عملية تسجيل وبقاء المعتكفين بالمسجد النبوي الشريف بشهر رمضان المبارك خلال مدة الاعتكاف.

وحثّ سموه على الاستمرار في بذل الجهود وتوفير الإمكانيات كافة لكل ما من شأنه تحقيق التيسير والراحة للحجاج والمعتمرين زوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.