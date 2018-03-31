تُحب القهوة؟.. 8 أخطاء تجنبها عند التعامل معها

تواصل – وكالات:

تعتبر القهوة المشروب الشعبي الأول في العديد من دول العالم، وتتنافس المقاهي والمطاعم والفنادق، على تقديم أشهى أنواع القهوة لضيوفها.

إلا أن الحصول على كوب شهي من القهوة يحتاج إلى بعض الخبرة، مع مراعاة جوانب هامة، يغفل الكثيرون عنها. لذلك تقدم صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية، مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها العديد من الأشخاص في التعامل مع القهوة بشكل يومي:

1- عدم شراء القهوة طازجة

لا شك أننا نحرص على شراء الفواكه والخضروات الطازجة، للحصول على نكهاتها المميزة وفوائدها العديدة، لكن الأمر قد لا ينطبق على القهوة، وعلى الرغم من أنها من المنتجات طويلة الأمد، لكن الحصول على نكهة مميزة للقهوة تتطلب شراءها طازجة قدر الإمكان.

2- تخزين القهوة لوقت طويل

يشتري الكثيرون عبوات تحتوي على كمية كبيرة من القهوة، لذلك يتم تخزينها لوقت طويل في المنزل، وتبدأ بفقدان نكهتها مع مرور الوقت، وينصح الخبراء بعدم تخزين القهوة لأكثر من شهر.

3- تناسق حبيبات القهوة المطحونة

يشتري البعض القهوة مطحونة، في حين يفضل آخرون طحنها في المنزل، وفي كلتا الحالتين، يجب التأكد من حجم حبيبات البن، التي لا يجب أن تكون صغيرة وناعمة للغاية، لأن هذا يجعل طعم القهوة أكثر مرارة من اللازم، ولا خشنة، مما يجعلها طعمها مائلاً للحموضة، والأفضل الحصول على مزيج من الحجمين.

4- عدم السماح للقهوة بالتخمر

يوصي الخبراء بأن تترك القهوة لتتخمر لمدة 4 دقائق على الأقل، للحصول على النكهة المطلوبة.

5- نسيان القهوة في الآلة

يلجأ الكثيرون إلى استخدام آلة تحضير القهوة، وينصح بنقل المشروب إلى وعاء آخر، بعد الانتهاء من تحضيرها، وإلا ستستمر بالتخمر، ويتغير طعمها بشكل سيئ.

6- عدم تنظيف آلة صنع القهوة

يستخدم البعض آلة صنع القهوة مراراً دون تنظيفها، وإلى جانب تراكم الجراثيم والبكتيريا، تبقى كمية من القهوة القديمة في الآلة، ويمكن أن تفسد طعم الوجبة الجديدة.

7- إضافة السكر والحليب دون سبب

يرغب الكثير من عشاق القهوة بإضافة السكر والحليب، لكن الخبراء يقولون إن السكر والحليب يقللان من إحساس القهوة الحقيقية، ولا تجب إضافتهما في جميع الأحوال.

8- عدم الاهتمام بكمية الكافيين

من المعروف أن القهوة من المشروبات الغنية بمادة الكافيين، لذلك يجب الانتباه إلى الكمية التي تدخل جسمك بشكل يومي من هذه المادة.