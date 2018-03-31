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«الخطوط السعودية» توضح عقوبة سحب المقاعد من مسافريها

«الخطوط السعودية» توضح عقوبة سحب المقاعد من مسافريها
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تواصل – الرياض:

أكدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، أن سحب مقعد المسافر الذي يحمل بطاقة صعود الطائرة “مخالفة” يعاقب عليها الموظف بالفصل من العمل، وذلك وفقاً لـ”الوطن”.

وأشار مندوبو الخطوط السعودية خلال اجتماع لهم قبل عدة أشهر مع عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى أن مسألة سحب المقعد من الراكب الحاصل على بطاقة صعود الطائرة لا تتساهل فيها المؤسسة إطلاقاً.

وأوضحت أنه في حال حدوثها تتخذ إجراءات منها فصل الموظف المتسبب عند حال ثبوت الحالة والصورة التي تحصل أحياناً وتسبب اللبس لدى الراكب بأن مقعده أُخذ لأجل راكب آخر، وهي في الحقيقة مشكلة أو عطل في الكرسي المخصص له لا يمكن حلها بشكل سريع.

وأكد مندوبو السعودية خلال اجتماعهم مع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1437/ 1438، على أن المؤسسة عدلت بعض الأنظمة التي سهلت للضيف إجراء تعديل على التذاكر ودفع الفروقات المالية من خلال الموقع والرقم المجاني بدون عناء زيارة الفروع الرئيسية والمكاتب التابعة لها.

واعتبر مندوبو الخطوط السعودية التدريب والتوظيف وكذلك رعاية المنتخب الوطني وكذلك المهرجانات، بالإضافة إلى ربط مناطق المملكة من خلال رحلات الطيران الداخلية غير المربحة مساهمة من المؤسسة في المسؤولية الاجتماعية.

وأقر مسؤولو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أن هناك تفريقاً في معاملتهم مع الطيارين السعوديين مقارنة بالأجانب، مؤكدين سعيهم إلى المساواة بينهم.

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