«البيئة»: لا إصابات جديدة بـ«إنفلونزا الطيور»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الـ24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بـ«إنفلونزا الطيور» من نوع H5N8.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغت 12829 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 169حالة، في حين جرى التخلص من 27589 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها 3 بلاغات و12 استفساراً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.