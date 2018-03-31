الرئاسة الفلسطينية: الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن تُشجع الاحتلال على العدوان

تواصل – واس :

قالت الرئاسة الفلسطينية: إن الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي التي أدت إلى تعطيل قرار إدانة العدوان الإسرائيلي على شعبنا، الذي أدى إلى سقوط 16 شهيدًا، والمئات من الجرحى، تشكل غطاءً لإسرائيل لاستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتشجعها على تحدي قرارات الشرعية الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي له اليوم، أن استمرار الإدارة الأمريكية بنهجها الحالي المتمثل بحماية الاحتلال، وتعطيل كل المحاولات الدولية الرامية للضغط على حكومة نتنياهو لوقف عدوانها وبطشها، لن تزيد شعبنا إلا صمودًا وثباتًا على مواقفه المتحدية لكل المؤامرات التي تستهدف وجوده وأرضه، وثبت أن قضية فلسطين حية لا تموت ولا يمكن تجاوزها وتصفيتها.

وأشار إلى أن رسالة الشعب الفلسطيني بالأمس كانت واضحة، بأن الأرض الفلسطينية باقية لأصحابها الشرعيين، وأن الاحتلال مهما طال سيزول، والاستيطان مهما توسع سيُقلَع بتضحيات شعبنا، وصمود قيادته .

وقال الناطق الرسمي، “شعبنا لن يركع أمام الواقع الصعب والمعقد الذي يحاول البعض فرضه علينا، وهو أمام تحد تاريخي لمواجهة محاولات التزييف والتضليل للتاريخ التي يتوهم الاحتلال ومن يسانده أنه يقوم بها لتغيير معالم أرضنا ووجودنا عبر استيطانه المرفوض دوليًا “.