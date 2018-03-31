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خريطة تُحدد مسار «موجة الغبار».. وهذا الموعد المتوقع لانتهاء التقلبات

خريطة تُحدد مسار «موجة الغبار».. وهذا الموعد المتوقع لانتهاء التقلبات
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تواصل – فريق التحرير:

حددت خريطة نشرها محلل طقس، مسار موجة الغبار التي تضرب عدداً من مناطق المملكة والمنطقة التي يتجه إليها، فيما توقّع آخر موعد انتهاء التقلبات الجوية.

وأظهرت الخريطة التي نشرها محلل الطقس زياد الجهني، على حسابه بموقع “تويتر”، انحسار الغبار في شمال ووسط المملكة، واتجاهه الآن نحو مناطق الجنوب الحدودية مع اليمن.

وكتب “الجهني” في تغريدة: “الغبار بدأ من شمال المملكة وغربها ثم انتقل نحو الوسطى والآن طريقه لجنوب المملكة باتجاه منطقة جيزان ونجران والحدود ما بين السعودية واليمن”.

 

موعد انتهاء التلقبات الجوية

وفي سياق ذي صلة، توقّع خبير الأرصاد عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، استمرار الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها مناطق المملكة نحو أسبوعين.

وقال الحصيني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن “الأحوال الجوية المتقلبة على المملكة تشمل نشاطاً للرياح المثيرة للغبار وانخفاض درجات الحرارة وسيولاً”.

كانت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، توقعت في تقريرها للحالة الجوية اليوم، تكون للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات “جازان، عسير، الباحة، مكة، المدينة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، نجران”.

 

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