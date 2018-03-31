«شرطة الباحة» توضح ملابسات مطاردة «قائد الجمس» ووفاته عند إيقافه بالقوة

تواصل – الباحة:

كشفت شرطة منطقة الباحة ملابسات وفاة مواطن عندما رفض الانصياع لدوريات مركز كرا الحائط التابع لمحافظة العقيق بالوقوف للتفتيش.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأنه في تمام الساعة الثالثة والربع من مساء يوم أمس الجمعة ١٤٣٩/٧/١٣ هـ ورد لفرقة عمليات شرطة محافظة العقيق عدة بلاغات مفادها قيام قائد سيارة جمس موديل قديم بعكس السير بسرعة عالية من المحافظة باتجاه مركز كرا الحائط.

وأضاف: تم تمرير البلاغات للدوريات الأمنية العاملة بالميدان التي بدورها لاحظته وطلبت منه الوقوف إلا إن قائد المركبة رفض الامتثال وعدم الوقوف وقام بمضايقة الدورية الأمنية وتعمد الاحتكاك بها بالجانب الأيمن وسلك طريقاً ترابياً متجهاً لإحدى المزارع بسرعة عالية، ونتيجة لهذه السرعة اصطدم بعقم ترابي وجدار، وعند محاولة رجال الأمن استيقافه حاول الهرب بالسيارة؛ ما دفع رجال الأمن بإطلاق النار على الإطارات الأمامية وإعطابها.

وقال: وعند محاولة إخراجه من السيارة كانت أبواب السيارة مغلقة نتيجة الاحتكاكات التي لحقت بالسيارة والاصطدام بالجدار والعقم الترابي؛ ما دفع رجال الأمن لكسر زجاج الراكب الأمامي للسيارة وإخراجه من المركبة وتبين أنه مواطن في العقد الخامس من العمر.

وأردف: وبتفتيش السيارة عُثر على سلاح من نوع مسدس ربع وبمخزن، وعدد خمس طلقات حية، وأثناء عملية الضبط سقط المواطن فجأة على الأرض، فتمت محاولة إسعافه ونقله بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى العقيق إلا أن قدر الله كان أسرع وفارق الحياة.

وأوضح: وبالكشف عليه من قِبَل الطبيب الشرعي صدر التقرير الأوّلي الذي يبين بأن الوفاة كانت طبيعية، وبحضور شقيقه للمستشفى أفاد بأن شقيقه المتوفى يعاني من داء سرطان الدم وبه بعض الاعتلالات النفسية نتيجة ما يعانية من مرضه المشار إليه، وأن أخاه تنتابه حالة هستيرية وانفعالات شديدة ويصعب السيطرة عليه في بعض الأحيان وبالذات في حال أمضى فترة طويلة دون أخذ العلاج الذي يتناوله. ولا يزال العمل جارياً على استكمال بعض إجراءات الاستدلال النظامية.