«الإسكان» تعلن موعد إطلاق منتجات عقارية بـ«فائدة ثابتة»

تواصل – الرياض:

كشف وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة بدأت محاولات حثيثة لضخ سيولة للجهات التمويلية، وتطمح خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى إيجاد منتجات تمويل عقاري بالقسط الثابت أو الفائدة الثابتة.

وأوضح الحقيل خلال افتتاح فعاليات المنتدى والمعرض الأول لمشروعات البيع على الخارطة «وافيكس»، أن هذه الخطوة تعد واحدة من الإستراتيجيات الثلاث التي تعمل عليها الوزارة.

وأبان أنها تتضمن تمكين كل مواطن من الحصول على منتج سكني أو تمويلي بشكل سريع، من خلال توفير القروض العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. حسب “الوطن”