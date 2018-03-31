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قبل الشراء.. تعرَّف على أفضل 10 «هواتف ذكية» بالأسواق

قبل الشراء.. تعرَّف على أفضل 10 «هواتف ذكية» بالأسواق
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تواصل – فريق التحرير:

إذا كنت تخطط لشراء هاتف ذكي جديد خلال العام الحالي 2018، ولا تزال في حيرة بسبب عدم قدرتك على معرفة الجهاز الأفضل، لاسيما وأن الشركات الرائدة في المجال أطلقت إصدارتها الجديدة.

“تواصل” ترصد في التقرير التالي أفضل 10 هواتف ذكية متوفرة بالأسواق حالياً:

1- جالاكسي إس 9 بلس

زودت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S9 بكاميرا جديدة قالت إنها تقدم تصوراً جديداً للكاميرا في الهواتف الذكية، كما زودته بمعالج أقوى وسماعتين استريو وميزة ARemoji مع تحسينات على التصميم والعديد من المزايا الأخرى.

ووفقاً لموقع DxoMark المتخصص في تقييم الكاميرات وجودة التصوير فإن كاميرا +S9 تتفوق على كل الهواتف الذكية الأخرى، بما في ذلك كاميرا هاتف جوجل بكسل 2 وكاميرا آيفون X بمعدل بلغ 99 نقطة.

2– هواوي بي 20 برو

زودت هواوي هاتفها الذكي الجديد Huawei P20 Pro بتصميم جديد مقارنة بالإصدار السابق بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية، إلى جانب مجموعة فريدة متنوعة من الألوان المتدرجة.

3– جالاكسي إس 9

يحمل جالاكسي اس 9 نفس تصميم جالاكسي اس 8 بشاشة دون حواف تقريباً، لكن سامسونج غيَّرت مكان مستشعر بصمات الأصابع على الجهة الخلفية وجعلته أسفل الكاميرا الخلفية بدلاً من جوارها، كما يحمل معالجاً أقوى وكاميرا أفضل، وهو ما يجعله من أفضل الهواتف الذكية في عام 2018.

4– Nokia 8 Sirocco

أعلنت شركة HMD Global عن إصدار جديد من نوكيا 8 يعمل بنظام التشغيل أندرويد اوريو، وذلك مع تصميم من الزجاج تشغل الشاشة فيه أكثر من 81% من حجم الهاتف.

5– إكسبيريا إكس زد2

تخلت شركة سوني أخيرا في هاتفها الجديد Xperia XZ2 إكسبيريا اكس زد2 عن التصميم التقليدي الذي انتهجته لسنوات في هواتفها الذكية، حيث يحمل Xperia XZ2 تصميماً بحواف دائرية وشاشة بحواف أقل من الأعلى والأسفل، كما زودته بأقوى معالجات كوالكوم لهذا العام 2018.

6– iPhone X

إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، فإن آيفون X يظل أفضل الخيارات المتاحة حتى إطلاق آبل جديدها لهذا العام خلال شهر سبتمبر المقبل 2018، كما أنه يعتبر من أفضل الهواتف الذكية في عام 2018، حيث يحمل تصميماً جديداً للمرة الأولى منذ 3 سنوات، كما يدعم تقنية جديدة للتعرف على الوجه بالإضافة لدعم الشحن اللاسلكي، ويعتبر iPhone X هو أول هاتف آيفون من شركة آبل يحمل شاشة بتقنية Oled.

7– آيفون 8 بلس

زودت آبل هاتفها الذكي الجديد iPhone 8 Plus آيفون 8 بلس بمعالج أقوى وكاميرا أفضل، هذا بالإضافة لدعم مميزات جديدة من ضمنها دعم الشحن اللاسلكي، وتقول الشركة إن الهاتف يوفر تجربة أفضل في التعامل مع تطبيقات وألعاب الواقع المعزز AR.

8– بكسل 2 إكس ال

يوفر بكسل 2 إكس ال الذي كشفت عنه جوجل في شهر أكتوبر من العام الماضي 2017 تجربة تصوير مميزة جداً تجعله من أفضل الهواتف الذكية في عام 2018، كما يحمل الهاتف تصميماً بشاشة كبيرة تشغل معظم الجهة الأمامية للهاتف مع بطارية كبيرة ومعالج قوي من شركة كوالكوم.

9– جالاكسي نوت 8

قالت شركة سامسونج إن Galaxy Note8 جالاكسي نوت 8 يوفر للمستهلكين الذين يريدون شاشة كبيرة تناسب الاستخدام بيد واحدة بسهولة، مع وجود قلم رقمي S Pen يسهل التواصل بأكثر من طريقة، وقال دي جي كوه رئيس قطاع الهواتف في شركة سامسونج إن جالاكسي نوت 8 من خلال شاشة بتقنية Infinity وقدرات أكبر للقلم الرقمي وكاميرا مزدوجة قوية يقدم للمستهلك أشياء لم يظنوا أنها ممكنة.

10– هواوي ميت 10 برو

زودت الشركة الصينية هاتفها الجديد هواوي ميت 10 برو بمعالج أقوى يدعم تقنية الذكاء الصناعي، كما استخدمت تصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية في الهاتف على غرار توجه كبار مُصنعي الهواتف الذكية مثل سامسونج وآبل.

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