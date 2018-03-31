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خميس مشيط.. مقتل ثلاثيني وإصابة شخصين بآلة حادة

خميس مشيط.. مقتل ثلاثيني وإصابة شخصين بآلة حادة
صورة تعبيرية
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تواصل – أبها:

قال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش: إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة خميس مشيط، تلقت بلاغاً صباح أمس (الجمعة) بتعرُّض مجموعة من الأشخاص للطعن بآلة حادة وتم إسعافهم للمستشفى.

وذكر الدباش أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين، ووُجِدَ شخص في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة، متأثراً بإصابته وكذلك إصابة شخصين في العقد الثالث من العمر.

وقال إنه: “تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات القضية بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، حيث أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على متهمين سعوديي الجنسية وهما في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط الأداة المستخدمة بالجريمة وإيداعهما التوقيف” واُتخذت إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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