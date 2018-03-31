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الخرج.. طوارئ مستشفى الملك خالد تستقبل 82 مراجعًا بسبب الغبار 

الخرج.. طوارئ مستشفى الملك خالد تستقبل 82 مراجعًا بسبب الغبار 
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تواصل – فريق التحرير:

استقبلت أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج أكثر من 82 مراجعًا يعانون من أمرض الربو والحساسية والتهابات الصدر، وذلك خلال أقل من 24 ساعة فقط من رفع حالة التأهب؛ بسبب موجة الغبار التي ضربت المحافظة خلال يوم أمس.

ومن جانبه ذكر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور، بأنه نظراً لما تمر به أجواء محافظة الخرج من تقلبات جوية مثيرة للغبار والأتربة؛ فقد قامت إدارة المستشفى برفع حالة التأهب والجاهزية في أقسام الطوارئ، وذلك لاستقبال حالات الأمراض الصدرية.

وأضاف: وقد استقبلت أقسام الطوارئ منذ مساء أمس الجمعة 82 مراجعًا يعانون من أمرض الربو والحساسية والتهابات الصدر، وتم على الفور تقديم الرعاية الصحية الخاصة بهم.

ودعا “الممخور” المصابين بمرض الربو بعدم التعرض للغبار، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاستخدام الأدوية الوقائية، والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية، وعدم مغادرة المنزل، أو التواجد في الأماكن المفتوحة في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، مع اتباع إرشادات الطبيب بدقة، واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب، مع إغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيداً.

الجدير بالذكر أن حالة التأهب لا تزال مرتفعة؛ بسبب ما تمر به أجواء محافظة الخرج من تقلبات جوية، ووفق ما أعلنت الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة.

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