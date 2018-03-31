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وفاة 3 أشخاص «تفحّمًا» جراء اصطدام شاحنة بمجمع تجاري في نجران (صور)

وفاة 3 أشخاص «تفحّمًا» جراء اصطدام شاحنة بمجمع تجاري في نجران (صور)
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تواصل – نجران:

توفي 3 أشخاص تفحماً وأصيب آخرون إثر اندلع حريق هائل في محال تجارية بتقاطع المغرة غرب نجران بعد اقتحامه من قِبَل شاحنة فقد قائدها السيطرة عليها أثناء نزوله من المنحدر.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن طواقهما باشرت حادث حريق بمبنى تجاري بحي مراطة نتيجة اصطدام شاحنة محملة بالبلاط بها بالمجمع.

وقالت: إن الحادث نتج عنه تفحُّم السائق وعدد اثنين من العاملين، وإصابة مقيميَن آخرين من الجنسية الهندية والسودانية، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب الحادث في أضرار مادية كبيرة بالمكان، فيما عبَّر الأهالي عن غضبهم من تكرار الحوادث، خاصة في ظل المطالبات العديدة بمنع استخدام الشاحنات للطريق نظراً لخطورته.

 

 

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