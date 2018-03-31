استطلاع: 68% من المواطنين لا تغريهم إعلانات مشاهير مواقع التواصل

تواصل – الرياض:

أظهر استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 68% من السعوديين ليس لديهم اهتمام بالإعلانات التسويقية لمشاهير التواصل الاجتماعي.

الاستطلاع كان بعنوان «آراء أفراد المجتمع حول الإعلانات التسويقية لمشاهير التواصل الاجتماعي» وشارك فيه عينة عشوائية بلغ عددهم (1032 مواطناً سعودياً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم 54 %) في حين بلغت نسبة الإناث 46%.

واعتمد على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع، إذ تبيَّن أن 8% فقط من النساء السعوديات تشجعهم الإعلانات التسويقية لمشاهير التواصل الاجتماعي على التسوق. حسب “عكاظ”.