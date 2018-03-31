7 أطعمة مسؤولة عن «كوابيس النوم والأحلام السيئة».. تعرَّف عليها

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تعتبر الأطعمة التي نتناولها قبل النوم أحد العوامل المسؤولة عن الأحلام والكوابيس، فما هي الأطعمة التي يمكن أن تسهم في أحلام سيئة؟

نشرت مجلة “Psychology Today” العلمية تقريراً مفصلاً عن أنواع الأطعمة التي تجعل نومنا غير مريح وتعرضنا لكوابيس أثناء فترة النوم.

هذا وينصح الأطباء بعدم تناول الطعام بشكل عام قبل النوم مباشرة، وأن تكون هناك فترة ساعتين على الأقل بين آخر وجبة والخلود إلى النوم.

فما هي الأطعمة التي يُنصح بتجنب تناولها قبل النوم؟

1- الأطعمة الحارة والمتبلة: هذه الأطعمة تسبب ارتفاعاً في درجة حرارة الجسم، وتؤثر على نشاط المخ خلال النوم.

2- الآيس كريم: تناول السكريات مع الدهون قبل النوم يمد الجسم بالطاقة، في الوقت الذي يكون فيه الجسد خاملاً ومتهيئاً للدخول في النوم، وتعمل السكريات علي تحفيز نشاط الدماغ، وقد يعجز المخ عن تصريف تلك الطاقة.

3- القهوة والشاي والشوكولاتة: تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الذهاب إلى النوم يسبب صعوبة لدى أغلب الناس، وذلك بسبب تحفيز المخ، وهو ما قد يسبب الأحلام السيئة.

4-المشروبات الغازية: تحتوي على الكافيين والسكر، اللذين يحفزان المخ فيصبح في حالة انتباه طوال الليل.

5- اللحوم: وتسبب اللحوم الحمراء التلبك المعوي وزيادة الوزن وزيادة معدلات الكولسترول وكلما تأخر الهضم بقي المخ مشغولاً وقابلاً لهجوم الكوابيس.

6- الخبز والمكرونة: تتحول النشويات إلى جلوكوز في الجسم، ويكون لها تأثير الأطعمة السكرية.

7- البيتزا: بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية.