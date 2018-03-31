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اعتماد قواعد وإجراءات المحاضرات والدورات التدريبية.. تعرَّف على الشروط والمحظورات

اعتماد قواعد وإجراءات المحاضرات والدورات التدريبية.. تعرَّف على الشروط والمحظورات
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تواصل – الرياض:

أقرت الجهات المعنية اعتماد قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة.

وشددت القواعد على أهمية المحافظة على القيم الإسلامية وتسمية الفعالية بمسمى لائق. وتضمنت اختيار المتحدث في المحاضرة بعناية، على أن لا يكون له أي سوابق أمنية، وأن يكون مختصاً ولديه خبرة في المجال.

كما أكدت منع الإساءة لرموز الدولة وسياساتها، أو الخوض في أي أمور قبلية ومذهبية تثير النعرات والفتن في المجتمع. وأكدت القواعد على أن منح الترخيص للمنظم لا يعفيه من المساءلة القانونية.

وبينت أنه في حال مخالفته للمرة الرابعة للقواعد الإجرائية يمنع من إقامة الفعاليات إلا بعد سنة وفق تعهدات خاصة. وفي حال تناول الفعالية لموضوعات تناقش اختصاص جهة حكومية، يتم أخذ مرئيات الجهة الحكومية ومدى تأييدها لإقامة الفعالية.

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