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التحالف: صاروخ نجران أطلق بـ«عشوائية».. وإصابة مقيم بـ«شظايا»

التحالف: صاروخ نجران أطلق بـ«عشوائية».. وإصابة مقيم بـ«شظايا»
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن/ تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة العاشرة وستة عشر دقيقة من صباح اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ونتج عنه بحسب المعلومات الأولية إصابة مقيم من الجالية الهندية بإصابة طفيفة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني مؤكدًا أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام ايران.

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