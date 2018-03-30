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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«هيئة المواصفات» تعلن عن آلية لرفع جودة «السلع الأكثر استهلاكًا»

«هيئة المواصفات» تعلن عن آلية لرفع جودة «السلع الأكثر استهلاكًا»
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تواصل – الرياض:

قال المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، طامس الحمادي، عن بناء مؤشر لمطابقة السلع الأكثر استهلاكا لرفع جودتها ومعدلات مطابقتها للمواصفات، وذلك ضمن برنامج سلامة المنتجات “سليم”.

وأضاف الحمادي، إن برنامج “سليم” يعمل عبر منظومة عمل متكاملة من النظم واللوائح والمعايير، لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق، خاصة المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة.

وأوضح – وفقا لـ”الاقتصادية” – أن البرنامج يتضمن عددا من المحاور تشمل تطوير إعداد اللوائح الفنية، والبنية التحتية القانونية لضمان حقوق وسلامة المستهلك، وإطلاق منظومة متكاملة لضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة، فضلا عن تعاونه مع جميع الجهات المعنية، الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، بهدف الارتقاء بالخدمات وتحسينها.

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