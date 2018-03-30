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محافظ البنك المركزي اليمني يوضح كيف منعت وديعة المملكة تدهور العملة

محافظ البنك المركزي اليمني يوضح كيف منعت وديعة المملكة تدهور العملة
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تواصل – واس:

قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام، ‏إن الوديعة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني ساعدت البنك في تنفيذ الخطة ‏المعدة لوقف تدهور العملية المحلية ومراجعة ‏السياسات النقدية والعمل على إعادة الدورة النقدية ‏للبنوك.‏

وثمن زمام خلال لقاءين منفصلين له مع السفير ‏الأمريكي ماثيو تلير والسفير البريطاني مايكل ارون ‏لدى اليمن الدور الكبير الذي قدمته المملكة لبلاده في ‏كافة المجالات.‏

وجرى خلال اللقاءين اللذين عقدا في الرياض ‏مناقشة الأعمال الجاري تنفيذها من قبل البنك بهدف ‏توحيد الإجراءات والسياسات النقدية، طبقًا لوكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وتطرق المسؤول اليمني إلى مناقشة ‏إعادة هيكلة وتطوير البنية المؤسسية المصرفية للبنك ‏المركزي اليمني الذى تشارك فيه الولايات المتحدة ‏ضمن مجموعة الدول الأربع المساندة للملف ‏الاقتصادي بجانب المملكة المتحدة الأمريكية والمملكة ‏العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ‏وبمشاركة صندوق النقد الدولي.‏

وأبدى السفيران الأمريكي والبريطاني استعداد بلديهما ‏لمواصلة المساعدة الفنية والمالية ودعم جهود البنك في ‏إعادة تفعيل الحسابات البنكية مع البنوك البريطانية.‏

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