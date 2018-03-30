«صندوق النقد»: انخفاض حصة الدولار بالاحتياطات العالمية

تواصل – وكالات:

انخفضت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطات العالمية خلال الربع الأخير من عام 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطات.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي اليوم أن حصة الدولار الأمريكي تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7 في المئة من 63.5 في المئة في الربع الثالث من 2017 وتعد هذه هي أصغر حصة للدولار الأمريكي في الاحتياطات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24 في المئة في الربع الرابع من 2013.

وأشارت البيانات إلى أن حصة اليورو في الاحتياطات العالمية للعملات كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014، في حين سجلت حصة الين الياباني أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2002 بينما واصلت حصة اليوان الصيني النمو للربع الثاني على التوالي.