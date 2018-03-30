ضبط 6 وافدين يبيعون شرائح الاتصال بطرق مخالفة.. شاهد ما وجد معهم (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمرارا للجهود المبذولة في مكافحة الجريمة بكافة اشكالها فقد توفرت معلومات لدى شرطة المنطقة تفيد بقيام مجموعه من الوافدين بتفعيل وبيع شرائح الاتصالات والبيانات بطرق مخالفة للأنظمة وتحايلًا عليها، مستخدمين في ذلك بعض الأجهزة التي قاموا بتوفيرها كقارئ بيانات الشرائح وقارئ البصمة.

علية فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتوفرة وتتبعها، واتخاذ جملة من الإجراءات التي أسفرت بفضل الله من القبض على ستة وافدين في كمين محكم (جميعهم من الجنسية البنجلادشية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل/ تراوحت أعمارهم بين 23 و 47 عاماً)، اتخذوا من إحدى الشقق السكنيه في أحد أحياء وسط العاصمة وكراً لهم لتنفيذ مآربهم.

عثر بحوزة المتهمين على عدد (٥١٦٢) شريحة متنوعة وعدد (٨) أجهزة قارئ للبصمة وعدد (١٠) أجهزة قارئ بيانات الشرائح وعدد (٢٧) هاتف محمول معدل، وجهاز كمبيوتر وآله طابعة، وبالشروع في إجراءات الاستدلال بحقهم أقروا بما نسب إليهم. جرى إيقافهم وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاستكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.