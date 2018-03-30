توقعات بأمطار مسبوقة برياح على 10 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، نجران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.