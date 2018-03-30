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«أباالخيل» يوضح مستجدات قضية الفتاة المعنفة من ذويها بجدة

«أباالخيل» يوضح مستجدات قضية الفتاة المعنفة من ذويها بجدة
المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد ابا الخيل
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر هاشتاق “فتاة الحماية تناشد ولي العهد”، فتؤكد الوزارة أنّ الفتاة مازالت في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة لتعرضها لعنف من قبل ذويها.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه لن يتم تسليمها إليهم إلا بعد ضمان عدم تعرضها للإيذاء، ويتاح لها مراجعة أي جهة تحتاج إليها بحرية، ولديها مواعيد في المحكمة.

وأشار أبا الخيل إلى أنه قد تم تسجيل الفتاة في دورة تدريبية تطويرية بأحد المعاهد المتخصصة. كما أنها لا ترغب في العودة إلى ذويها، ويجري التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن قضيتها.

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