26 مليار ريال واردات المملكة من الحديد والصلب خلال عام

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

ارتكبوا 55 حادثة.. ضبط 14 أجنبيًا بتهمة سرقة المركز التجارية بالرياض

ارتكبوا 55 حادثة.. ضبط 14 أجنبيًا بتهمة سرقة المركز التجارية بالرياض

ولي العهد محذرًا: فشل الضغط على إيران يدفعنا لـ «حرب مباشرة» معها

ولي العهد محذرًا: فشل الضغط على إيران يدفعنا لـ «حرب مباشرة» معها

26 مليار ريال واردات المملكة من الحديد والصلب خلال عام

26 مليار ريال واردات المملكة من الحديد والصلب خلال عام
0

تواصل – الرياض:

أوضحت الجمارك السعودية أن إجمالي واردات المملكة من الحديد والصلب بلغ خلال العام الماضي 2017، نحو 8.16 مليون طن بقيمة تتجاوز 26 مليار ريال.

وأوضح عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الجمارك أن أكثر الدول التي تستورد منها المملكة، هي “الصين، الهند، الإمارات، عمان، اليابان، كوريا الجنوبية، البحرين، أمريكا، المملكة المتحدة، تركيا، التشيك”.

وأظهرت بيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء، تراجع متوسط طن الحديد في السعودية خلال 2017، بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بمتوسط 2016، بما يعادل 10.92 ريالات من 2261.57 خلال 2016 إلى 2250.65 في 2017، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتراجع متوسط سعر طن الحديد للسنة السادسة على التوالي ما بين عام 2012 إلى 2017، بنسب (0.18، 0.9، 6.66، 15.96، 7.32، 0.48) على التوالي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دراسة: مواطنو المملكة من بين أقل الشعوب حباً للنوم

دراسة: مواطنو المملكة من بين أقل الشعوب حباً للنوم

البيت الأبيض: الحوثيون يهددون الاستقرار في شبه الجزيرة العربية

البيت الأبيض: الحوثيون يهددون الاستقرار في شبه الجزيرة العربية

رسمياً.. «آبل» تعلن توفر خدمة «فيس تايم» في المملكة

رسمياً.. «آبل» تعلن توفر خدمة «فيس تايم» في المملكة

كيف أغضبت المملكة شركات الطيران الصهيونية؟

كيف أغضبت المملكة شركات الطيران الصهيونية؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

المزيد
«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»
تقارير وحوارات

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

المزيد
«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>