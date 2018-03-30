26 مليار ريال واردات المملكة من الحديد والصلب خلال عام

تواصل – الرياض:

أوضحت الجمارك السعودية أن إجمالي واردات المملكة من الحديد والصلب بلغ خلال العام الماضي 2017، نحو 8.16 مليون طن بقيمة تتجاوز 26 مليار ريال.

وأوضح عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الجمارك أن أكثر الدول التي تستورد منها المملكة، هي “الصين، الهند، الإمارات، عمان، اليابان، كوريا الجنوبية، البحرين، أمريكا، المملكة المتحدة، تركيا، التشيك”.

وأظهرت بيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء، تراجع متوسط طن الحديد في السعودية خلال 2017، بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بمتوسط 2016، بما يعادل 10.92 ريالات من 2261.57 خلال 2016 إلى 2250.65 في 2017، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتراجع متوسط سعر طن الحديد للسنة السادسة على التوالي ما بين عام 2012 إلى 2017، بنسب (0.18، 0.9، 6.66، 15.96، 7.32، 0.48) على التوالي.