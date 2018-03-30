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طبيب يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام «بخاخ الربو» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور أحمد العمار، أخصائي طب الباطنة، أهمية استخدام البخاخ في الوقاية والعلاج من أمراض الربو ولكن يشترط أن يكون بطريقة صحيحة.

وأوضح العمار، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أهمية استخدام البخاخ بطريقة صحيحة للحصول على النتائج المرجوة، وذلك برج البخاخ جيداً قبل الاستعمال، ويفضل بخ البخة الأولى في حال كان البخاخ لم يُستخدم لمدة 48 ساعة، ثم إخراج النفس من الصدر الرئة أولاً، ثم وضع البخاخ في الفم والضغط على البخاخ وانتظار 10 ثواني قبل إخراج البخاج من الفم ومعاودة التنفس.

ونصح أنه في حالة استخدام جرعة ثانية يفضل أن تكون بعد الجرعة الأولى بدقيقة كاملة، وبعد استخدام البخاخ ينصح أيضاً بالمضمة بالماء.

 

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