اجتماع طارئ بـ«مجلس الأمن» لبحث تطورات الساحة الفلسطينية

تواصل – متابعات:

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الْيَوْم الْجُمُعَة، اجتماعاً طارئاً لبحث آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، بعد تصعيد الاحتلال الصهيوني تجاه مسيرات يوم الأرض، التي شهدتها الأرَاضِي الفلسطينية.

ويَأْتِي الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بطلب من الكويت؛ بعد مَقْتَل 15 متظاهراً فلسطينياً خلال مسيرات العودة فِي ذكرى إحياء يوم الأرض بمسيرات تندد بممارسات الاحتلال وتطالب بالعودة.

وكان آلاف الفلسطينيين، قد تدفقوا الْيَوْم الْجُمُعَة، قرب الحدود بين غزة والكيان المحتل، فِي مسيرة احتجاجية أُطلق عليها مسيرة العودة، فيما حصلت مواجهات مع قوات الاحتلال؛ أَدَّتْ إِلَى مَقْتَل 15 فلسطينياً وإِصَابَة المئات.

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين إِلَى مراكز ومخيمات أُعدت مُسْبَقاً قرب حدود غزة مع الاحتلال، بدعوة من الهَيْئَة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى للاجئين.

وقُتل 15 فلسطينياً وأُصِيبَ المئات من المحتجين، حسبما أَعْلَنَت وَزَارَة الصحة الفلسطينية، خلال الاحتجاجات مع إحياء الفلسطينيين يوم الأرض.

بِدَوْرِهَا، قَالَت جَمْعِيَّة الهلال الأحمر الفلسطيني “إن طواقمها نقلت إِلَى المُسْتَشْفَيات 54 إِصَابَة برصاص جيش الاحتلال الحي من قطاع غزة”.