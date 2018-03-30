«هلال الشرقية» يوجه رسائل لتفادي تأثير التقلبات الجوية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

شرطة جازان: لم نتلق أي بلاغ بمقتل مواطن «خمسيني» على يد ابنته

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

«البنوك»: هذه حقيقة إغلاق حسابات العملاء لعدم تحديث «العنوان الوطني»

ارتكبوا 55 حادثة.. ضبط 14 أجنبيًا بتهمة سرقة المركز التجارية بالرياض

ارتكبوا 55 حادثة.. ضبط 14 أجنبيًا بتهمة سرقة المركز التجارية بالرياض

ولي العهد محذرًا: فشل الضغط على إيران يدفعنا لـ «حرب مباشرة» معها

ولي العهد محذرًا: فشل الضغط على إيران يدفعنا لـ «حرب مباشرة» معها

«هلال الشرقية» يوجه رسائل لتفادي تأثير التقلبات الجوية

«هلال الشرقية» يوجه رسائل لتفادي تأثير التقلبات الجوية
0

تواصل – واس:

دعت هَيْئَة الهلال الأحمر بالمِنْطَقَة الشرقية، المواطنين والمقيمين المُبَادَرَة بإِبْلَاغ غرفة عمليات هَيْئَة الهلال الأحمر على الرقم (997)، عند حدوث أَي عارض صحي، وخَاصَّة الذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربو وضيق التنفس نَتِيجَة التقلبات الجوية التي تشهدها المِنْطَقَة الشرقية مساء الْيَوْم؛ وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى التوقعات الصادرة من الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البِيئَة حول نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يؤثر على المِنْطَقَة.

وَأَكَّدَت هَيْئَة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية، الجاهزية التامة للمراكز الإِسْعَافية، بِالإِضَافَةِ لغرف العمليات، لاستقبال البلاغات على رقم الخِدْمَة الطبية الإِسْعَافية “997” عند حوث أَي طارئ، كما دَعَتْ الهَيْئَة جميع المواطنين والمقيمين بالحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية وخَاصَّة مَرْضَى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية ونَصَحَتهم بعدم التعرض للغبار والأتربة والبقاء فِي المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة للحفاظ على سلامتهم.

وأهابت الهَيْئَة بقائدي المركبات بالالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفِرَق الإِسْعَافية عند مبَاشَرَتها للحوادث والحالات الإِسْعَافية لتقديم الخِدْمَة الطبية الإِسْعَافية على أكمل وجه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«صحة الشرقية» تنصح بعدم الخروج واتباع إجراءات الوقاية من الغبار

«صحة الشرقية» تنصح بعدم الخروج واتباع إجراءات الوقاية من الغبار

«البيئة» تعلن عن وظائف هندسية شاغرة للمواطنين

«البيئة» تعلن عن وظائف هندسية شاغرة للمواطنين

توقعات بتقلبات جوية على مناطق مختلفة بالمملكة خلال هذه الفترة

توقعات بتقلبات جوية على مناطق مختلفة بالمملكة خلال هذه الفترة

تنبيه مهم من «الأرصاد».. الأتربة والأمطار مجرد بداية

تنبيه مهم من «الأرصاد».. الأتربة والأمطار مجرد بداية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

المزيد
«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»
تقارير وحوارات

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

المزيد
«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>