نصائح «الملك خالد التخصصي» لحماية «العيون» من الغبار

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حذر مُسْتَشْفَى الملك خالد التخصصي للعيون من لديهم حساسية، أو من أجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين من مخاطر الخروج من المنزل أثناء التقلبات الجوية المثيرة للأتربة التي تتعرض لها بعض مدن المَمْلَكَة.

وأَوْضَحَ قسم التثقيف الصِحِّيّ بمُسْتَشْفَى الملك خالد التخصصي للعيون أن التقلبات الجوية المثيرة للغبار تؤثر على مَرْضَى العيون وتزداد مع تعرضهم للأتربة، دَاعِياً من لديه حساسية فِي العين، أو أجريت له عملية جراحية حَدِيثاً أن يتجنب الخروج إلا للضرورة أثناء التقلبات الجوية.

وأَفَادَ أنه فِي حَالِ الخروج يُفَضّل استبدال العدسات اللاصقة بالنظارات لِتَجَنُّبِ دخول الغبار للعين بقدر الإمكان، والاهتمام بغسل العينين بالماء البارد إذا تعرضت لذرات الغبار، وفِي حَالِ شعور المريض بألم أو حرقة فِي العين يجب استخدام القطرات المرطبة مع تجنب استخدام اليد لحك العين؛ حَتَّى لا تتسبب حبات الرمل والأتربة بإحداث خدوش على سطح القرنية التي قد تُؤدِّي إِلَى التهاب العين.