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شاهد.. آثار شظايا الصاروخ الحوثي في جازان

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تواصل- متابعات:

وثقت مقاطع فیديو نُشرت الیوم الْجُمُعَة، آثار وشظايا الصاروخ البالیستي الذي اعترضته دفاعات المَمْلَكَة الجوية فوق سماء جازان، مساء أمس الخمیس، حیث رَصَدَت بعض الخسائر الناتجة عن قصف میلیشیات الحوثي للأحیاء السكنیة.

وأظھرت مقاطع الفیديو آثار سقوط شظیة من الصاروخ الحوثي على أرض زراعیة فِي محافظة أبو عريش، وأَدَّتْ إِلَى نفوق بعض الأغنام، وتضرر طفیف لحق أسطح بعض المنازل، دون خسائر بشرية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعیة فِي الیمن، تركي المَالِكِي، أكَّدَ فِي بیان أمس، اعتراض الدفاعات الجوية للصاروخ الحوثي الذي انْطَلَقَ (9:35م) من داخل محافظة صعدة الیمنیة، مستھدفاً المَنَاطِق الآھلة بالسكان بالمَمْلَكَة؛ مَا يثبت اسْتِمْرَار تورط إيران فِي دعم الحوثي بقدرات نوعیة.

 

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