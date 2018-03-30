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الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر بيع الميليشيا ‏الانقلابية للنفط الخام

الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر بيع الميليشيا ‏الانقلابية للنفط الخام
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تواصل – واس:

حذرت الحُكُومَة اليمنية من مخاطر قيام مِيلِيشْيَا الحوثي ‏الانْقِلَابية الموالية لإيران بعقد اتفاق لبيع النفط الخام ‏الخفيف المخزون فِي خط لنقل النفط من حقول الإِنْتَاج ‏في مِنْطَقَة صافر بمحافظة مأرب إِلَى ميناء التصدير ‏العام فِي رأس بالبحر الأحمر غرب اليمن. ‏

وأَوْضَحَ وزير الإعلام فِي الحُكُومَة معمر الإرياني أن ‏هذا الإجراء الذي قامت بها المِيلِيشْيَا مع الاتِّحَاد ‏التعاوني الزِرَاعِيّ اليمني يندرج ضمن سياسات ‏النهب المنظم للمال العام ويمثل تدميراً للبنية التحتية ‏للبلد.‏

وَأَشَارَ فِي تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ‏إلى أن الاعتداء السافر على كميات النفط الخام سيُؤَدِّي ‏إلى إهلاك خط الأنبوب، وعجز الدولة عن تصدير النفط ‏الخام بعد إعادة الإِنْتَاج من البلوكات النفطية؛ وَهُوَ مَا ‏سيكلف البلد عشرات الملايين من الدولارات لإعادة ‏تأهيل وصيانة الأنبوب. ‏

وأَضَافَ الوزير اليمني، أن مجاميع مسلحة تَابِعَة ‏للمِيلِيشْيَات الانْقِلَابية اقتحمت محطة تخفيف الضغط ‏على خط أنبوب صافر فِي مِنْطَقَة رأس عيسى فِي ‏الحديدة، وقامت بطرد موظفي شركة صافر، واختطاف ‏ثلاثة منهم واقتيادهم إِلَى جهة مجهولة، ونهب محتويات ‏المحطة وذلك توطئة للبدء بعملية سحب كميات النفط ‏الخام من داخل الأنبوب.

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