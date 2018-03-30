استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من آثار الغبار (فيديو)

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وجه الدكتور عبدالله الحربي، اسْتشَاري الأمراض الصدرية بجامعة الملك سعود، نصائح للوقاية من أضرار الغبار، خَاصَّة على خلفية التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المَنَاطِق، خَاصَّة الرِّيَاض.

ونصح الحربي الجميع سواء ممن يعانون أمراضاً تنفسية مزمنة أو عَامَّة الناس بأخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج خارج المنزل إلا للضرورة القصوى.

وأَضَافَ أنه إذا اضطروا للخروج عليهم لبس مَا نسميه الكمام المفلتر أو الواقي من الغبار، وَإِذَا لم يتوفر يمكنهم لبس الكمام العادي، ويُفَضّل أن يكون الكمام أو المنديل مبللاً؛ لِأنَّ الماء يعمل كفلتر لمقاومة الغبار وعدم الدخول لمجرى التنفس العلوي أو السفلي.

ونصح اسْتشَاري الأمراض الصدرية، أنه فِي حَالَة حدوث أَي أعراض من ناحية تفاقم حساسية الأنف أو ضيق فِي النفس أو سعال حاد فعليهم مراجعة أقرب طوارئ.

أما بالنسبة ممن يعانون من حساسية مزمنة أو الربو الشعبي عليهم باستعمال الأدوية الوِقَائِيّة بشكل يومي، وأَيْضاً عليهم أن يستخدموا البخاخ المسعف كل أربع ساعات عند الضرورة، وَإِذَا اشتدت عليهم الحَالَة فعليهم زيارة أقرب مركز إِسْعَافي أو زيارة طبيبهم.