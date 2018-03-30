«مدني الرياض» و«المرور» يحذران من «موجة الغبار» ويوجهان رسائل للمسافرين

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تشهد بعض مدن ومحافظات الرياض موجة غبار وأتربة مثارة تشمل: الخرج، والمجمعة، وشقراء، فيما دعت كل من إدارة الدفاع المدني والمرور بالمنطقة، لأخذ الحيطة والحذر وإطلاق العديد من التحذيرات والتنبيهات.

وعقب التنبيه المتقدم من الهيئة العامة للأرصاد والبيئة لتعرّض بعض محافظات الرياض وهي الخرج، والمجمعة، وشقراء، إلى رياح نشطة تسببت في تدني الرؤية وحدوث أتربة مثيرة للغبار، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى الحيطة والحذر‏.

وناشد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، الجميع باتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لحاجة.

بدورها، دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الحيطة والحذر، أثناء موجات الغبار أو العواصف الرملية، واتباع إجراءات السلامة وهي: التأكد من سلامة الأنوار، تقليل السرعة، إغلاق النوافذ، وتشغيل التكييف، والتنقل بين المسارات بهدوء.