تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور في الرياض والخرج

تواصل – واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل إصابتين جديدتين في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في الرياض والخرج.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 12739 عينة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 169حالة، في حين جرى التخلص من 28783 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة البيئة إلى تلقيها بلاغ واحد و7 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.