فلسطين.. مسيرات حاشدة تحيي أمل عودة «اللاجئين» ومقتل 8 برصاص الاحتلال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ارتكبوا 55 حادثة.. ضبط 14 أجنبيًا بتهمة سرقة المركز التجارية بالرياض

ارتكبوا 55 حادثة.. ضبط 14 أجنبيًا بتهمة سرقة المركز التجارية بالرياض

ولي العهد محذرًا: فشل الضغط على إيران يدفعنا لـ «حرب مباشرة» معها

ولي العهد محذرًا: فشل الضغط على إيران يدفعنا لـ «حرب مباشرة» معها

«الفالح» يلغي قرارًا لوزير الكهرباء ويلزمه بالتنفيذ

«الفالح» يلغي قرارًا لوزير الكهرباء ويلزمه بالتنفيذ

حقيقة فيديو رصد كاميرات «ساهر» للسيارات المنعطفة يميناً

حقيقة فيديو رصد كاميرات «ساهر» للسيارات المنعطفة يميناً

فلسطين.. مسيرات حاشدة تحيي أمل عودة «اللاجئين» ومقتل 8 برصاص الاحتلال

فلسطين.. مسيرات حاشدة تحيي أمل عودة «اللاجئين» ومقتل 8 برصاص الاحتلال
0
تواصل – متابعات:
انْطَلَقَت الْيَوْم الْجُمُعَة مسيرات فلسطينية حاشدة نحو السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيان الصهيوني، والتي أحيت أمل عشرات آلاف الفلسطينيين فِي إمكانية العودة مُجَدّداً لمدنهم وقراهم التي هجّروا منها قسراً عام 1948، رغم صعوبة الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأَظْهَرَت الحماسة البادية على المشاركين، إصرارهم على “العودة” لبلداتهم، وتمسكهم بهذا الحق رغم مرور 70 عَاماً على مغادرة آبائهم وأجدادهم لها، إبان أحداث مَا يعرف بـ “النكبة” الفلسطينية.
واضطر نحو 800 ألف فلسطيني عام 1948 إِلَى مغادرة ديارهم قسراً؛ هرباً من “مذابح” ارتكبتها عصابات صهيونية، أَدَّتْ إِلَى مَقْتَل نحو 15 ألف فلسطيني.
ووصل عدد اللاجئين الفلسطينيين حَالِيّاً بعد 70 عَاماً على “النكبة”، نحو 5.9 مليون شخص، ويبلغ عدد اللاجئين فِي قطاع غزة نحو 1.4 مليون فلسطيني.
وتجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين مُنْذُ صباح الْيَوْم فِي عِدَّة مواقع بالقرب من السياج الفاصل بين القطاع والكيان المحتل؛ تَلْبِيَة لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية بِمُنَاسَبِةِ الذكرى الـ 42 لـ”يوم الأرض”، وكان من اللافت تواجد مختلف الفئات العمرية فِي المسيرات، حيث لوحظ بشكل لافت مشاركة النساء والأطفال وكبار السن، بِالإِضَافَةِ إِلَى الشباب.
يَأْتِي ذلك فيما أَعْلَنَت وَزَارَة الصحة الفلسطينية، إن 8 شبان استشهدوا، الْيَوْم الْجُمُعَة، فيما أُصِيبَ نحو 1100 آخرين، بالرصاص الحي، والاختناق بالغاز المُدمع؛ جَرَّاء استهداف جيش الاحتلال للفلسطينيين، بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والكيان المحتل، وَفْقاً لـ”الأناضول”.
وقال الناطق باسم وَزَارَة الصحة، أشرف القدرة: “منذ ساعات الصباح، وصل مُسْتَشْفَيات القطاع 8 شُهَدَاء فلسطينيين، فِي حين وصل عدد الجَرْحَى إِلَى 1100”.
مِنْ جِهَتِه، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مِنْطَقَة السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيان “مِنْطَقَة عَسْكَرِيَّة مغلقة”.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 365 في مواجهات مع قوات الاحتلال..(صور)

استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 365 في مواجهات مع قوات الاحتلال..(صور)

الاحتلال يعطى الضوء الأخضر لـ«عيد الفصح اليهودي» بـ«القصور الأموية»

الاحتلال يعطى الضوء الأخضر لـ«عيد الفصح اليهودي» بـ«القصور الأموية»

محكمة مغربية ترفض الاعتراف بعقد زواج في الكيان الصهيوني

محكمة مغربية ترفض الاعتراف بعقد زواج في الكيان الصهيوني

«حماس» تعلن القبض على المتورط في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

«حماس» تعلن القبض على المتورط في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع موجة الغبار والعواصف الترابية على المناطق

المزيد
«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»
تقارير وحوارات

«الحميري» لـ«تواصل»: مشروع الطاقة الشمسية يساهم في خفض تكلفة «الكهرباء»

المزيد
«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>