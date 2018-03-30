فلسطين.. مسيرات حاشدة تحيي أمل عودة «اللاجئين» ومقتل 8 برصاص الاحتلال
تواصل – متابعات:
انْطَلَقَت الْيَوْم الْجُمُعَة مسيرات فلسطينية حاشدة نحو السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيان الصهيوني، والتي أحيت أمل عشرات آلاف الفلسطينيين فِي إمكانية العودة مُجَدّداً لمدنهم وقراهم التي هجّروا منها قسراً عام 1948، رغم صعوبة الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأَظْهَرَت الحماسة البادية على المشاركين، إصرارهم على “العودة” لبلداتهم، وتمسكهم بهذا الحق رغم مرور 70 عَاماً على مغادرة آبائهم وأجدادهم لها، إبان أحداث مَا يعرف بـ “النكبة” الفلسطينية.
واضطر نحو 800 ألف فلسطيني عام 1948 إِلَى مغادرة ديارهم قسراً؛ هرباً من “مذابح” ارتكبتها عصابات صهيونية، أَدَّتْ إِلَى مَقْتَل نحو 15 ألف فلسطيني.
ووصل عدد اللاجئين الفلسطينيين حَالِيّاً بعد 70 عَاماً على “النكبة”، نحو 5.9 مليون شخص، ويبلغ عدد اللاجئين فِي قطاع غزة نحو 1.4 مليون فلسطيني.
وتجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين مُنْذُ صباح الْيَوْم فِي عِدَّة مواقع بالقرب من السياج الفاصل بين القطاع والكيان المحتل؛ تَلْبِيَة لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية بِمُنَاسَبِةِ الذكرى الـ 42 لـ”يوم الأرض”، وكان من اللافت تواجد مختلف الفئات العمرية فِي المسيرات، حيث لوحظ بشكل لافت مشاركة النساء والأطفال وكبار السن، بِالإِضَافَةِ إِلَى الشباب.
يَأْتِي ذلك فيما أَعْلَنَت وَزَارَة الصحة الفلسطينية، إن 8 شبان استشهدوا، الْيَوْم الْجُمُعَة، فيما أُصِيبَ نحو 1100 آخرين، بالرصاص الحي، والاختناق بالغاز المُدمع؛ جَرَّاء استهداف جيش الاحتلال للفلسطينيين، بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والكيان المحتل، وَفْقاً لـ”الأناضول”.
وقال الناطق باسم وَزَارَة الصحة، أشرف القدرة: “منذ ساعات الصباح، وصل مُسْتَشْفَيات القطاع 8 شُهَدَاء فلسطينيين، فِي حين وصل عدد الجَرْحَى إِلَى 1100”.
مِنْ جِهَتِه، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مِنْطَقَة السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيان “مِنْطَقَة عَسْكَرِيَّة مغلقة”.