محكمة أمريكية تُلزم شركات «القهوة» بتحذير الزبائن من خطر الإصابة بـ«السرطان»

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ألزمت محكمة أمريكية فِي ولاية كاليفورنيا شركة ستاربكس وغيرها من الشَّرِكَات التي تبيع القهوة بتحذير زبائنها من خطر الإِصَابَة بالسرطان؛ بِسَبَبِ شرب القهوة، طِبْقاً لـ “بي بي سي”.

وجاء فِي قرار المحكمة أن ستاربكس و90 شركة أُخْرَى تبيع القهوة فِي الولاية أخفقت فِي توعية زبائنها بالمركبات السامة التي تنبعث أثناء تحميص القهوة.

جاء ذلك بعد أن رفعت مُؤَسَّسَة خَيْرِيَّة فِي مَدِينَة لوس أنجلوس دعوى على ستاربكس قَالَت فيها: إن الأخيرة لم تحذر الزبائن من أن مركب الإكريلاميد الذي ينبعث أثناء تحميص القهوة يتسبب بالسرطان حَسْبَ قوانين الولاية؛ وبالتالي يجب أن تباع القهوة مرفقة بالتحذير من مخاطر السرطان التي تحملها.