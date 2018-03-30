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للنساء فقط.. بدء استقبال طلبات الوظائف الإدارية الأحد المقبل

للنساء فقط.. بدء استقبال طلبات الوظائف الإدارية الأحد المقبل
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تواصل – الرياض:

تبدأ وَزَارَة الخِدْمَة المَدَنِيّة اعْتِبَاراً من صباح يوم الأحد القادم الْمُوَافِق 15/07/1439هـ: استقبال طلبات الخريجات “نساء” للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، عبر نظام جدارة، حيث يستمر التقديم عليها حتى يوم الخميس القادم الْمُوَافِق 19/07/1439هـ.

وكانت “الخِدْمَة المَدَنِيّة” أنهت مساء أمس الخميس، عند الساعة الثَّانِيةَ عَشْرَةَ من منتصف الليل استقبال طلبات الراغبين لشغل 1239 وظيفة “رجال” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” عبر منظومة جدارة، وذلك فِي أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

وكانت وَزَارَة الخِدْمَة المَدَنِيّة قد دَعَتْ الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، البالغ عددها 1389 وظيفة إدارية، فِي التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء، سواء الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المَمْلَكَة، لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

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