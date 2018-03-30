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الخدمة المدنية تعلن موعد مطابقة بيانات المتقدمين للوظائف الإدارية

الخدمة المدنية تعلن موعد مطابقة بيانات المتقدمين للوظائف الإدارية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية موعد مطابقة بيانات المتقدمين للوظائف الإدارية، وذلك بعد الانتهاء من تلقي طلبات الراغبين أمس الخميس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حمد المنيف على “تويتر” ردا على سؤال لأحد المواطنين: “إعلان أسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم منتصف الأسبوع المقبل”.

وكانت “الحدمة المدنية” أنهت مساء أمس الخميس، عند الساعة الثانية عشر من منتصف الليل استقبال طلبات الراغبين لشغل 1239 وظيفة “رجال” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” عبر منظومة جدارة، وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

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