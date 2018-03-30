المدينة.. انطلاق حملة «مدينتي نظيفة» لمدة شهر

تواصل- ماجد الرفاعي:

دشن المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أمين مِنْطَقَة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، بمكتبه الحملة التوعوية “مدينتي نظيفة”؛ وَذَلِكَ لِرفع الوعي بأهمية النظافة ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتأهيل الأجيال والفِرَق التَّطَوُّعِية لتعزيز قيمة النظافة لدى أَبْنَاء المَدِينَة الْمُنَوَّرَة بمشاركة عدد من الجهات الحُكُومِيَّة والأهلية.

وذكر خالد بن متعب خليفة، مدير العلاقات العَامَّة والإعلام بأمانة المِنْطَقَة، أن الحملة التوعوية “مدينتي نظيفة” تستمر لمدة شهر وتهدف إِلَى ترسيخ قيم وسلوكيات النظافة لدى المجتمع، وغرس روح المواطنة من خلال الحث على الحفاظ على الممتلكات العَامَّة.

وَأكَّدَ خليفة أن الحملة تَشْمَل: النظافة، والحفاظ على النعمة، والمحافظة على الممتلكات العَامَّة والمساهمة فِي إماطة الأَذَى وتأهيل الأمَاكِن، وغرس الأشجار، وإِزَالَة التشوهات البصرية، وتنمية روح التطوع لدى الأَفْرَاد، وتقدير عامل النظافة وتشجيعه.

حيث تستخدم الحملة وسائل عِدَّة لإِيْصَال رسائلها لسكان المَدِينَة وزائريها، وتَشْمَل: اللوحات الإعلانية فِي الطرق، والشاشات التلفزيونية العملاقة فِي الميادين الرئيسة، والمعرض المتنقل، والهدايا التوعوية، ووسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ، إِضَافَة إِلَى فعاليات جاذبة فِي الأسْوَاق من بينها مسرحيات، ومسابقات للأطفال.

ودعت أمانة مِنْطَقَة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة لزيارة المعرض المصاحب للفعاليات فِي الراشد مول.