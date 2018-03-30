مفاجأة.. تناول القهوة يحميك من تليف الكبد

تواصل- وكالات:

كَشَفَت دراسة طبية حديثة أن تناول مشروب القهوة باسْتِمْرَار يُسَاهِم فِي تحسين حَالَة الكبد، مُؤكّدَة على أن المشروب يكافح تليف الكبد ويحميه من بعض الأمراض.

وفي السياق قَالَت دراسات طبية سحبت نتائجها على 430 ألف حالة، إن تناول كأسين من القهوة يَوْمِيّاً يقلّل من تليف الكبد بنسبة 44%‏، والذي ينتج من تناول الكحوليات وبعض الأدوية والتهاب الكبد بي وسي، إِضَافَة إِلَى مرض الكبد الدهني.

وتوصّل الباحثون المعنيون بالدراسة إِلَى أن هناك 8 دراسات طبية من أصل 9 تم إجراؤها، أثبتت أَنَّ خطر الإِصَابَة بتليف الكبد ينخفض كلما ارْتَفَعَ عدد أكواب القهوة المستهلكة.

وقال العلماء إِنَّ تناول فنجانين من القهوة خفض التليف بنسبة 44%، وتناول 4 فناجين خفضه بنسبة 65%؛ أَيْ أن العلاقة عكسية بينهما، علماً بأن البن يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، وأُخْرَى مضادة للالتهاب.